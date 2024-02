Auf dem Marktplatz soll an diesem Samstag gegen eine Spaltung der Gesellschaft demonstriert werden. Die Veranstaltung reiht sich ein in den bundesweiten Protest an diesem Wochenende.

Am 20. Januar gingen in Halle Tausende Menschen auf die Straße um für Vielfalt und gegen die Afd zu demonstrieren.

Halle (Saale)/MZ - Wie in vielen anderen Städten in Deutschland und Sachsen-Anhalt wird an diesem Samstag, 3. Februar, auch in Halle zum Protest gegen Rechts aufgerufen. Die Organisatoren, die in der Vergangenheit schon den Bildungsprotest in Halle organisiert haben, setzen sich für mehr politische Bildung, bessere Integrationsarbeit und gegen eine Spaltung der Gesellschaft ein.

Abhängig von der Zahl der Teilnehmer ist am Samstag in Halle die Bildung einer Menschenkette geplant. Erwartet werden über Tausend Teilnehmer, wenngleich die Organisatoren aktuell nicht abschätzen können, wie groß das Teilnehmerfeld werden wird. Unterstützt wird der Protest auch vom Bündnis Halle gegen Rechts.

Die Polizei wird vor Ort sein, um eventuelle Sperrungen in der Innenstadt zu veranlassen. Start ist 15 Uhr auf der Ostseite des halleschen Marktplatzes, angemeldet ist die Veranstaltung bis 18 Uhr.

Erst vor zwei Wochen kamen bei einer Demonstration gegen Rechts in Halle um die 16.000 Menschen zusammen.