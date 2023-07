In der Roßlauer Straße wurde ein Kinderwagen im Treppenhaus angezündet. In Panik wollten Menschen aus dem Fenster springen.

Halle (Saale) - Dramatische Szenen spielten sich am späten Mittwochnachmittag in der Roßlauer Straße in Halle ab. Bisher unbekannte Täter haben in einem Mehrfamilienhaus einen Kinderwagen in Brand gesetzt.

Durch die Rauchgase, die sich im gesamten Haus ausgebreitet hatten, gerieten mehrere Menschen in Panik und wollten aus dem Fenster springen. Die Feuerwehr baute vorsorglich einen Sprungretter auf.

Dieser Sprungretter wurde vorsorglich in Stellung gebracht. (Foto: MZ/Leserfoto)

Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei schnell durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Mehrere Personen wurden wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt.

Das Haus wurde nach dem Einsatz für die Bewohner gesperrt und versiegelt. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Löscheinsatz war die Berufsfeuerwehr Halle sowie die freiwilligen Feuerwehr aus Kanena und Ammendorf.