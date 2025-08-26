Allein mit ihrer Stimme hat sie nicht nur die Jury überzeugt, sondern auch eigene Ängste überwunden: Die 21-jährige Tanja Reiß aus Halle erhält den zweiten Preis beim neuen Lions-Musikwettbewerb.

Löwenstimme aus Halle: Wie eine 21-Jährige eine 12-köpfige Jury beim neuen Musikwettbewerb begeistert hat

Müller-Wenzel (l.) und Trostdorf (r.) überreichen Tanja Reiß (Mitte) den Scheck über 1000 Euro für den zweiten Platz.

Halle (Saale)/MZ. - Die Sonne steht tief über der Saale, auf der Terrasse des „Krug zum Grünen Kranze“ in Halle herrscht eine festliche, fast intime Stimmung. Vor der Kulisse der Burg Giebichenstein nimmt die 21-jährige Tanja Reiß aus Halle ihren Preis entgegen – einen Scheck, eine Urkunde und einen kleinen „Löwen“ als Glücksbringer. „Ich war ganz überrascht, ich dachte, es gäbe noch eine zweite Runde“, erzählt sie schmunzelnd. Nun steht fest: Sie hat den zweiten Platz beim ersten digitalen, inklusiven Musikwettbewerb des Lions-Distrikts „111 OM“ gewonnen.