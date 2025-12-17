weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Musik aus Halle: Liebe statt Weihnachtsstress - Junge Musikerinnen aus Halle veröffentlichen Dezember-Lied

Pünktlich zum Weihnachtsfest haben Laura Folkers und Luise Jäsche aus Halle einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Ihr Lied kommt gut an.

17.12.2025, 16:00
Zu Videodreh in den Lunzbergen in Halle: Laura Folkers (links) und Luise Jäsche haben gemeinsam ein Dezemberlied geschrieben und pünktlich zu Weihnachten veröffentlicht.
Zu Videodreh in den Lunzbergen in Halle: Laura Folkers (links) und Luise Jäsche haben gemeinsam ein Dezemberlied geschrieben und pünktlich zu Weihnachten veröffentlicht. Foto: Julius Borkowski

Halle (Saale)/MZ. - Es könnte alles auch ganz anders laufen: mit echter Besinnlichkeit und Liebe statt den immer gleichen Abläufen unterm Weihnachtsbaum. Mit dieser Idee hat sich Luise Jäsche bei der halleschen Sängerin und Songwriterin Laura Folkers gemeldet, als der Sommer 2025 gerade zu Ende ging. Entstanden ist das melancholische Liebeslied „December Night“, das die beiden Frauen jetzt pünktlich zum Fest veröffentlicht haben.