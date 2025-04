Bernburg/MZ. - Dieser Ort ist nicht zufällig gewählt: Am Donnerstag, 8. Mai, 20 Uhr kommt Laura Folkers (Laura Karls) zu einem Konzert nach Bernburg ins Metropol. Und es ist kein gewöhnliches Konzert: Denn sechs Tage zuvor erscheint ihr Debütalbum „Once“ (Einst) – und das Bernburger Publikum gehört zu den ersten, die Songs davon zu hören bekommen. „Das habe ich mir vorgenommen, weil ich hier geboren bin und hier auch meine musikalische Ausbildung genossen habe“, sagt Folkers, die nach ihrem Studium in Halle und Rostock inzwischen in Halle lebt. Sie möchte aber auch ihrer Band zeigen, „wo ich herkomme“. Mit ihr auf der Bühne stehen werden im Metropol Jonny Dintner (Piano), Felix Spaude (Bass), Anton Thelemann (Schlagzeug) und Fabian Krystossek (Cello, Gitarre). Bereits eine Woche vor dem Album, am 25. April, kommt die Single „Day in, Day out“ raus.

