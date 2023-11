Friedensnobelpreisträger Lech Walesa kommt nach Halle - Cornelia Pieper: „Ohne ihn hätte es den Mauerfall nicht gegeben“

Vor seinem Besuch am 9. November in Halle hat die MZ mit der Generalkonsulin über die Lage in Polen und das Zukunftszentrum gesprochen. MZ-Leser können Walesa Fragen stellen.