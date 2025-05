Regionale Landwirtschaft Erdbeer- und Spargelsaison in Rackith startet

Frisch vom Feld: In Rackith beginnt die Saison für grünen Spargel und Erdbeeren. Die Stände in Rackith, Radis und Wittenberg haben geöffnet. Was ein Schälchen kostet und was es Neues gibt.