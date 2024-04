Eine Initiativgruppe will das Gebäude am Gimritzer Damm nutzen. Inzwischen wurden Fördergelder beantragt. Ein öffentliches Treffen findet am Freitag statt.

Halle (Saale)/MZ - Seit Jahren steht die einstige Zentrale der Staatssicherheit in Halle leer. Bis 2016 war dort noch das hallesche Finanzamt untergebracht, dann zog die Behörde von Neustadt in den Neubau am Hallmarkt. Doch es gibt eine konkrete Idee für eine Nachnutzung des mehrgeschossigen Gebäudes am Gimritzer Damm. Ulrich Möbius vom Peißnitzhaus hat dafür den Begriff des „Gemeinschaftsamtes“ erfunden.