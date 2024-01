Immobile des Landes Stasi-Bau in Halle-Neustadt: Haus nutzen statt weiter leerstehen zu lassen

Die einstige Zentrale der Staatssicherheit in Halle-Neustadt steht seit Jahren leer. Das weckt das Interesse der kreativen Szene an dem Gebäude, denn die sucht dringend nach Räumen in der Stadt.