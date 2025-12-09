Seit zehn Jahren läuft die Änderung des B-Plans für Flächen am Hufi in Halle. Dort sollen neue Attraktionen kommen. Doch das Verfahren zieht sich wie Kaugummi. Das sorgt für viel Frust.

Unterhalb der Gaststätte des Golfplatzes am Hufeisensee in Halle soll in Richtung Büschdorf (also nach links) der neue Freizeitpark entstehen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Bebauungsplan 158 - besser gesagt seine erste Änderung – ist der Methusalem in Halles jüngerer Stadtgeschichte. Seit nunmehr zehn Jahren läuft das Verfahren. Es geht um Millioneninvestitionen in den Golf- und Freizeitpark am Hufeisensee. Doch es geht nach wie vor nur schleppend voran, was den Geschäftsführer der Golfpark GmbH, Michael Labuschke, zur Verzweiflung treibt. „Wir hören von der Stadt immer nur, was nicht geht. Das ist frustrierend“, meint er.