Neuer Ferienpark am Hufeisensee in Halle

Halle/MZ. - Der Golfpark am Hufeisensee im Osten Halles arbeitet weiter intensiv an den Plänen für eine Ferienhaussiedlung. Vor einem Jahr hatte die Golfpark GmbH mit der Firma „Slube“ aus Berlin einen Investor präsentiert, der zwischen Gaststätte und Rezeption einen Ferienpark mit zehn Wohntürmen errichten will. Slube betreibt bereits mehrere dieser Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Eigentlich sollten die Gebäude bereits ab Spätsommer 2024 die ersten Gäste begrüßen. Doch noch wächst auf dem Grundstück nur Gras.