Kommt ein Shoppingcenter in das Zukunftszentrum in Halle?

Halle (Saale)/MZ. - Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation soll nach dem Willen der Bundesregierung kein Ufo auf dem Riebeckplatz in Halle werden. Und doch ist es für viele Hallenser nach wie vor ein „unbekanntes Flugobjekt“. Wie soll das Zentrum pro Jahr bis zu eine Million Besucher in die Stadt locken? Jetzt gibt es aus dem neuen Kulturmanagement der Einrichtung erste Fingerzeige.