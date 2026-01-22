Neuauflage der Kult-Show "Wetten, dass ..?" mit Bill und Tom Kaulitz, gesendet aus Halle: Seit dieser Mitteilung ist auch die Stadt selbst in aller Munde. "Holidaycheck" zeigt, wie sehr sich Halle und die beiden "Tokio Hotel"-Stars ähneln.

So ähnlich sind sich Halle und die Kaulitz-Brüder - laut "Holidaycheck"

"Holidaycheck" findet, dass die Stadt Halle und die Kaulitz-Brüder sehr gut zusammenpassen.

Halle (Saale). – Dass Halle eine schöne Stadt mit viel Charakter und jeder Menge Sehenswürdigkeiten ist, braucht man den Hallensern nicht sagen. Umso erfreulicher ist es, dass die Saalestadt nun deutschlandweit wieder von sich reden macht.

Grund dafür ist das für Dezember geplante Comeback der TV-Kult-Show "Wetten, dass ..?", die von Halle aus mit den neuen Moderatoren Bill und Tom Kaulitz ausgestrahlt werden soll.

"Holidaycheck" vergleicht Halle mit Bill und Tom Kaulitz

Grund genug für das Online-Vergleichsportal "Holidaycheck", die Vorzüge von Halle genauer aufzulisten und sogar Vergleiche zu den Zwillingsbrüdern zu ziehen.

"Bill bringt Extravaganz, Tom bringt Lässigkeit – und Halle bringt beides", ist dort beispielsweise zu lesen. So könne der Halle-Besucher zwischen "hippen Cafés und ehrlicher Geschichte" in einem Stadtbild wandeln, das "nicht jedem gefallen will, so wie die Kaulitz-Brüder".

Halloren-Kugeln halten länger als Bills Glitzer

Egal ob Burg Giebichenstein, Moritzburg, Händel-Haus oder Botanischer Garten: "Holidaycheck" wettet, dass man sich in die Stadt verlieben kann und spart beim Halle-Check nicht mit humorvollen Parallelen zu den Kaulitz-Brüdern.

Augenzwinkernd ist dort zu lesen, dass die Halloren-Kugeln länger halten würden als "das Glitzer in Bills Gesicht".

"Halle überrascht Dich genau dort, wo Du es nicht erwartest. Die Stadt ist nicht laut, aber präsent. Nicht perfekt, aber echt. Nicht hip um jeden Preis – aber immer besonders", so schließt Autor Daniel Harsche seine amüsante Lobrede auf Halle, die Stadt an der Saale.