Erstmals wird ein früherer Soldat des „Islamischen Staat“ (IS) in Sachsen-Anhalt verurteilt. Er stand auf Gehalts- und Mitgliedslisten der brutalen Terrororganisation – und wollte 2022 in Halle untertauchen.

Vier Jahre Haft statt Kalifat - warum ein früherer IS-Kämpfer in Halle verurteilt wurde

Azhar K., ein Ex-Soldat des „Islamischen Staat“, ist am Donnerstag in Halle zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Halle/MZ - Das ist kein Tag wie jeder andere im Justizzentrum in Halle. Mehr Sicherheitskräfte als sonst sind am Donnerstagmorgen in dem Gerichtsgebäude, jeder Besucher wird gründlich kontrolliert. Das Verfahren des Oberlandesgerichts Naumburg ist bewusst in den Sicherheitstrakt in Halle verlegt worden: Erstmals in Sachsen-Anhalts Justizgeschichte wird ein früherer Soldat der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) verurteilt.