„Women in Jazz“ in Halle

Die hallesche Musikerin Julia Buch wird im Rahmen des Festivals "Women in Jazz" zwei Workshops geben.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einem Aufgebot an Stars der internationalen Jazz-Szene geht das Festival „Women in Jazz“ vom 3. bis zum 11. Mai in die nunmehr bereits 19. Runde. Unter dem diesjährigen Motto „Essentials Worldwide“ stehen wieder etliche Konzerte, Stadtrundgänge, Jazz-Angebote für Kinder und der beliebte Saale-Jazz der Stadtwerke Halle im Programm.