Die besten Hundesportler Deutschlands Hundesport auf Spitzenniveau in Halle - Die wichtigsten Infos zum Event
Vom 12. bis zum 14. September messen sich die besten Deutsche Schäferhunde im Stadion Halle-Neustadt. Warum die Veranstaltung ein Event für die ganze Familie ist.
11.09.2025, 12:01
Halle (Saale)/MZ. - Rund 130 Hundesport-Teams aus ganz Deutschland kommen für die wichtigste nationale Leistungsprüfung des Jahres zum Wochenende vom 12. bis zum 14. September nach Halle. Sie messen sich von Freitag bis Sonntag in Disziplinen wie Schutzdienst oder auch Agility, bei dem es darum geht, einen Hindernisparcours so schnell wie möglich zu absolvieren. Rund um die Wettkämpfe soll ein Programm dafür sorgen, dass es ein Event für die ganze Familie wird.