Halle (Saale)/MZ. - Wo sonst der Verkehr donnert, haben es sich Roswitha und René Csuk im Freitagvormittagssonnenschein bequem gemacht. Hoch über dem Riebeckplatz saßen die Hallenser Eheleute mit etwas Schatten auf einer Bank. An ihnen vorbei flanierten immer wieder Menschen in Richtung Merseburger Straße. Dort angekommen, konnten sie zurück in Richtung Volkmannstraße die parallele Brücke nach Norden passieren. Für Autos blieben beide Fahrbahnen den ganzen Tag lang gesperrt – am von der Stadt ausgerichteten „Brückentag“ mit Blick aufs Zukunftszentrum war die obere der drei Riebeckplatz-Etagen für den motorisierten Verkehr tabu. Nach Schätzung der Stadt nutzten 3.500 bis 4.000 Interessierte die Chance für einen Bummel.