Halle (Saale)/MZ - Der Fall Jan Hüttner beschäftigt Staatsanwaltschaft und Landesverwaltungsamt gleichermaßen. Der Manager, Chef der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft EVG, war 2019 bei Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in Ungnade gefallen, weil er eine enge Vertraute des OB beurlaubt hatte. Mittlerweile befasst sich auch das Landgericht Halle in einem Strafverfahren mit den Ereignissen vor fünf Jahren. Geklärt werden soll, ob Wiegand gelogen hat. Der 67-Jährige hatte mit Hüttner unter vier Augen gesprochen, nach seiner Darstellung in „freundschaftlicher Atmosphäre“, und eine vermeintliche Einigung mit Hüttner erzielt. Der wiederum schildert das Geschehen komplett gegensätzlich.