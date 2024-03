Ende des Monats schließen die beiden großen Märkte in den Einkaufscentern in Neustadt und Peißen. Wie die Verhandlungen über die Nachfolge laufen und was bei langem Leerstand droht.

Halles Real-Märkte schließen zum Monatsende - Was kommt danach?

Einkaufscenter in Neustadt und Peißen

Halle (Saale)/MZ - Die Lautsprecherdurchsage weist die Kunden am frühen Abend auf die geänderten Öffnungszeiten hin. Der Real im Neustadt Centrum ist wochentags nur noch bis 19 Uhr offen. Der letzte Monat ist angebrochen, Ende März werden beide halleschen Real-Märkte – sowohl der im Neustädter Center als auch im Halle-Center Peißen – schließen. Es ist auch nicht zu übersehen.

Vor und im Real im Neustadt Centrum hängen Schilder mit der Aufschrift „Alles muss raus“ und „Die Zeit läuft“. Im nach wie vor großen Warenangebot tun sich Lücken auf, ganze Regalflächen sind leer und mehrere Reihen Kühltruhen abgehangen.

Für die Nachfolge im Center in Neustadt laufen derzeit noch die Verhandlungen mit zwei Lebensmittelketten. „Bei beiden sind wir optimistisch“, sagt Center-Manager Michael Schneider. Nur einer der beiden Lebensmittler wird es am Ende werden und im Idealfall kann der Eigentümer des Centers in Neustadt entscheiden, welcher es wird.

Ein Schritt nach dem anderen

Von der Entscheidung hänge auch ab, ob die Hälfte oder Dreiviertel der Fläche in Anspruch genommen werde, so Schneider. „Wichtig ist deshalb, möglichst schnell Sicherheit zu haben.“ Denn bis dahin müsse die Entscheidung über die Vermietung der restlichen Fläche ruhen. Schneider sagt: „Die Kröte muss ich schlucken.“

Für die Mietfläche von Real im Center in Peißen gibt es noch keine konkrete Nachfolgeregelung. „Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Mietinteressenten aus unserem breiten Netzwerk“, heißt es von Seiten des Centermanagements, das sich einen neuen Lebensmittelanbieter an der Stelle wünscht und daher auch Gespräche mit entsprechenden Händlern führe.

„Vor dem Hintergrund der enormen Größe der Fläche sprechen wir zwecks Flächenaufteilung aber auch mit Anbietern anderer Sortimente.“ Mut machen dem Management in Peißen zahlreiche andere Center in Deutschland, die es betreut und wo Flächen inzwischen erfolgreich neu konzipiert werden konnten. „Allein 2021 und 2022 war dies an über 20 ehemaligen Real-Standorten der Fall.“ Andere bekannte Unternehmen seien dort als neue attraktive Mietpartner gefunden worden.

Ankermieter spielen große Rolle

Die Verantwortlichen der Center in Peißen und Neustadt sprechen zudem vom Branchenmix, auf den es ankommt. Und sie verweisen auf etwa 50 beziehungsweise über 60 weitere Mieter, die es außerdem noch gibt.

Daniel Loeschke, IHK-Referent für den Bereich Handel, weist indes auf die große Rolle von Ankermietern in Einkaufscentern hin. Sie sorgten für hohe Kundenfrequenz, von der alle anderen Geschäfte und gastronomischen Einheiten innerhalb des Centers profitierten.

„Ein langer Leerstand beziehungsweise das Fehlen eines Ankermieters hat unmittelbare Auswirkungen auf das Center selbst und alle anderen Geschäfte.“

Experte sieht gute Chancen

Im schlimmsten Fall, so Loeschke, kommt es zu einer Art Spirale: weniger Kunden kommen, Geschäfte schließen und schließlich schließt das Center selbst. Für die Center in Peißen und Neustadt ist der Experte aber zuversichtlich, dass schnell Nachmieter gefunden werden.

„Beide Center sind attraktiv und bei ihren Kunden etabliert.“ Beide hätten zudem erkannt, dass Kunden ein Einkaufserlebnis suchen, inklusive Events, Freizeiteinrichtungen und Dienstleistungsangebot.

Einen nahtlosen Übergang wird es laut Michael Schneider nicht geben. Schon weil die alte Technik überholt werden müsse. Doch wenn die Rolltore vor Real unten und noch dazu bunt bemalt sind, „fällt das eventuell gar nicht auf“.