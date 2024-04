Im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling hat der Globus-Nachfolger mit den Einzugsarbeiten begonnen. An welchem Tag die Eröffnung sein soll.

Sonderpreis-Baumarkt in Startlöchern

Globus-Nachfolger in Leißling

Am 13. Mai wird die neue Sonderpreis-Baumarkt-Filiale in Leißling eröffnet.

Leißling - Auf der verbliebenen Teilfläche des ehemaligen Globus-Baumarkts im „Shoppingcenter Schöne Aussicht“ in Leißling haben die Einzugsarbeiten des Nachfolgers „Sonderpreis Baumarkt“ begonnen. Wie Unternehmenssprecherin Maren Scholz auf MZ-Nachfrage mitteilt, ist die Eröffnung der neuen Filiale am 13. Mai geplant. „Die Einzugsarbeiten haben pünktlich begonnen“, sagt Scholz. „Derzeit befinden wir uns in der Einräumphase wobei die Mitarbeiter die Warenbestückung vornehmen.“