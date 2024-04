Die Polizei hat am Samstagmorgen in der Zeitzer Innenstadt die Autofahrt eines alkoholisierten Mannes beendet.

In Zeitz gestellt: Pkw-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss und muss Führerschein abgeben

Zeitz/MZ/ank. - Die Polizei hat in Zeitz einen Autofahrer gestellt, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Sonntag mitteilte, hat es der Mann bei einem Atemalkoholtest auf 1,65 Promille gebracht. Der Mann war am Sonnabend gegen zwei Uhr im Bereich der Innenstadt kontrolliert worden, heißt es. Er musste zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt.