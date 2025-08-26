Leipzig hat zwar nach wie vor das größte Passagieraufkommen in Mitteldeutschland, der Halt in der Saalestadt boomt aber auch. Wie viele Reisende verträgt Halle noch?

Halles Hauptbahnhof legt bei Passagierzahlen kräftig zu - wie das Management darauf reagiert

Mit 90 Fernverkehrszügen pro Tag liegt Halle hinter Erfurt und Leipzig auf Platz drei in Mitteldeutschland.

Halle (Saale)/MZ - Leipzigs Hauptbahnhof bleibt der meistfrequentierte in Mitteldeutschland. Gut 80.000 Reisende nutzen ihn täglich allein fürs Bahnfahren. Dies teilte die Pressestelle der Deutschen Bahn in Leipzig auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung (LVZ) mit. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2024. Im Vergleich zu 2014 macht aber auch Halle einen großen Sprung nach vorn.