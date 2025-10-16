Großbaustelle Rennbahnkreuz Halle steht auf B80 im Dauerstau - das sagt die Stadt zur Kritik am Brückenbau

Seit eineinhalb Monaten werden auf der Magistrale und der B80 in Halle sechs Brücken erneuert. Hätte die Stadt mit einer anderen Bautechnologie Zeit sparen können? Außerdem: Warum kein Lkw-Fahrverbot kommt.

Halle steht auf B80 im Dauerstau - das sagt die Stadt zur Kritik am Brückenbau

Gut zu sehen: Diese Brücke am Rennbahnkreuz ist schon fast abgerissen.

Halle (Saale)/MZ - Die Oktoberferien gönnen den genervten Autofahrern rund um das Rennbahnkreuz in Halle eine gewisse Entspannung. Der tägliche Stau bleibt zwar, aber weit weniger schlimm - doch in spätestens eineinhalb Wochen endet die Verschnaufpause. Zugleich mehrt sich die Kritik an der Stadt. Hätte sie mit anderen Technologien das Bauvorhaben deutlich reduzieren können? Erst Anfang 2027 soll der Spuk ein Ende haben.