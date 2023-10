Das Festival Silbersalz startet kommende Woche und bietet in 80 Veranstaltungen Wissenschaft zum Staunen und Mitmachen für alle. Was im leeren Kaufhof passiert.

Halle (Saale)/MZ - Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ startet in der kommenden Woche das inzwischen zum sechsten Mal ausgerichtete Science-Festival Silbersalz in Halle. Vom 25. bis 29. Oktober gibt es eine Vielzahl an spannenden Veranstaltungen – von Filmvorführungen über Diskussionsrunden und Wissenschaftsprojekten zum Mitmachen für jedermann bis hin zu spektakulären Installationen und Performances an 13 Locations der Stadt.