Halle (Saale). - Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ startet in der kommenden Woche das sechste Science-Festival Silbersalz in Halle. Vom 25. bis zum 29. Oktober gibt es eine Vielzahl an spannenden Veranstaltungen - von Filmvorführungen über Diskussionsrunden und Wissenschaftsprojekte zum Mitmachen für Jedermann bis hin zu spektakulären Installationen und Performances an verschiedenen Locations der Stadt. Die Eröffnung des Festivals am Mittwoch, 25. Oktober, 18 Uhr, geht dabei an einem besonderen Ort über die Bühne: Der ehemalige Kaufhof, der seit dem Wegzug des Unternehmens aus der Saalestadt leer steht, wird als Festivalzentrum genutzt und an allen fünf Tagen mit Veranstaltungen auf den einzelnen Etagen bespielt. So wird dort am ersten Festivaltag bereits um 17 Uhr eine Ausstellung eröffnet, zudem gibt es um 19.30 Uhr mit „Breaking Social“ den ersten Film im Pop-up-Kino im ehemaligen Kaufhof in der zweiten Etage. Im Erdgeschoss legen außerdem am Samstagabend mehrere DJs zur Silbersalz-Party auf.