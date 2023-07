Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Wer in den vergangenen heißen Tagen über den Markt geschlendert ist, konnte es nicht übersehen: Unter den geschickten Händen zweier renommierter Sand-Carver (Sand-Schnitzer) hat sich Halles „gute Stube“ vor dem Ratshof in eine Ostseelandschaft verwandelt – mit Leuchtturm, Dünen und Strand. Aus mehr als 45 Tonnen Sand haben Benno Lindel und Jan Zelinka binnen einer Woche die Sand-Skulptur „Halle am Meer“ geschaffen. Am Dienstagabend wurde sie, komplettiert mit drei weiteren Sandkisten, Sonnensegeln, Strandkorb und Liegestühlen, eingeweiht – unter dem Beifall vieler Hallenser, von denen vor allem die Jüngsten die Sandkisten sofort begeistert in Beschlag genommen haben.