Große Erleichterung bei Familie in Halle: Für kleinen Nils wurde ein Stammzellenspender gefunden

Der kleine Nils ist an Blutkrebs erkrankt.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntag gab es die gute Nachricht. Für den kleinen Nils ist ein potenzieller Stammzellenspender gefunden worden.

Eine Stammzellenspende ist die einzige Überlebenschance für den gerade einmal sechs Monate alten Jungen, der an Blutkrebs erkrankt ist, deshalb die meiste Zeit im Krankenhaus verbringen muss und schon etliche Transfusionen und Operationen über sich ergehen lassen musste. Zusammen mit der DKMS bemüht sich die Familie seit der niederschmetternden Diagnose, einen Stammzellenspender für Nils zu finden.

Die Eltern und beiden größeren Geschwister von Nils leben in Sachsen, wo der Kleine auch behandelt wird. Die Urgroßeltern Beate und Ingolf Bude sowie weitere Teile der Familie sind in Halle zu Hause, von wo aus sie die Spendersuche nach Kräften unterstützt haben, indem sie Plakate und Flyer drucken ließen und in der Stadt verteilt haben.

Mehr als 4.000 Registrierungen

Das Ziel dabei: Möglichst viele Menschen zu ermutigen, sich als Stammzellenspender bei der DKMS registrieren zu lassen. Inzwischen sind im Zuge der Spender-Kampagne für Nils bei der DKMS schon 4.076 Registrierungen eingegangen. Uroma Beate Bude ist dafür unheimlich dankbar. Umso mehr, da sich ein passender Spender gefunden hat. Woher dieser kommt, weiß sie nicht.

„Es ist für uns alle erleichternd. Wir können aufatmen“, sagt sie. Ende April soll die Transplantation der Stammzellen in Leipzig stattfinden. Bis dahin sind es noch ein paar Wochen, so Beate Bude.

Sie sagt auch, dass die Familie über die Diagnose, dass Nils Leukämie hat, noch immer nicht hinweg ist. Und der Weg sei auch noch nicht zu Ende. Nun aber gehe es vorwärts. Es gebe Hoffnung. Beate Bude sagt: „Ende April wird ihm ein neues Leben geschenkt.“

Registrierungen helfen anderen Betroffenen

Die Plakate, die sie in Halle verteilt haben, möchten die Budes vorerst gern hängenlassen. Denn wenn sich Stammzellenspender registrieren, profitieren alle Erkrankten davon, die auf eine Spende angewiesen sind. „Es betrifft nicht nur unseren Nils. Es betrifft so viele Kinder und Kleinkinder“, sagt die Uroma.

Wie bereits an über 140 Tagen seines jungen Lebens ist Nils auch aktuell im Krankenhaus. Bald wird er sieben Monate alt.