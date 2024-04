Zum vierten Mal in Folge haben Gäste das „Café & mehr“ zum besten Gasthof in der Saalestadt gekürt. Dort arbeiten fast nur Menschen mit Behinderungen. Warum in allen Zimmern Bier steht.

Halle (Saale)/MZ. - Wer in der Pension „Café & mehr“ am Böllberger Weg ein Zimmer mietet, muss für die Minibar nichts extra bezahlen. „Cola und Wasser bleiben schon mal stehen“, sagt Michael Appel. Das Bier aber fast nie. Denn es handelt sich um verschiedene Sorten des „Böllberger“, die die Lebenshilfe Halle direkt hinter der Pension selbst braut. Den Großteil der Arbeit wuppen sowohl in der Brauerei als auch im Gästehaus nebenan Menschen mit Behinderungen – und überzeugen offenbar von sich. Zum vierten Mal in Folge hat der Tourismusverband Sachsen-Anhalt die Pension als Gästeliebling in der Region Halle ausgezeichnet.