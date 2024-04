Seit 1991 gibt es die kleine Musikkneipe Sehsong in Bockwitz. In den 1990er Jahren pilgerten Hunderte zur Walpurgisnacht. Jetzt ist es etwas ruhiger und es gibt einen Tanz in den Mai.

Bernd Christen in seiner Musik-Kneipe Sehsong in Bockwitz

Bockwitz/MZ. - Majestätisch erhebt sich die Bockwindmühle, rundherum blühen Rapsfelder und auf der Wiese die Obstbäume – in Bockwitz herrscht idyllisches Landleben. „Ich bin hier aufgewachsen, fühle mich hier wohl und liebe Land und Leute“, sagt Bernd Christen. Vor mehr als 30 Jahren hat er in Bockwitz die Musikkneipe Sehsong eröffnet und in den 1990er Jahren kamen Tausende zur legendären Walpurgisnacht. Doch die besten Jahre sind vorbei. „Ich trete etwas kürzer, die Walpurgisnacht wird deutlich kleiner und heißt Tanz in den Mai“, erzählt der 63-Jährige. Ja der Musiker ist ruhiger geworden, weiß wo er hingehört und hat im letzten Jahr seine langjährige Freundin geheiratet.