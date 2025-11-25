Ab dem 30. November verwandelt sich das Stadtmuseum Halle in eine festliche Adventswelt. Was Besucher dort erwartet und warum das Programm in diesem Jahr besonders wird.

Glühwein, Punsch und Werkstatt: Was der Advent im Stadtmuseum Halle bietet

Besucher beim Knüppelkuchen an der Feuerschale. Eine Szene aus dem vergangenen Jahr, die auch 2025 wieder zum Adventsprogramm des Stadtmuseums Halle gehören wird.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Totensonntag beginnt im Stadtmuseum Halle die Verwandlung: Weihnachtsbäume werden aufgestellt, selbstgebastelte Dekoration kommt an die Wände, Lichterketten ziehen sich durch den Hof. „Vieles davon ist handgemacht und hat einen Bezug zum Museum. So etwas kann man nirgends kaufen“, sagt Elke Arnold aus der Digitalen Kommunikation des Hauses.