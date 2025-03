Am Samstag, 22. März, können junge Leute und Junggebliebene in die Spielewelt der 1980er Jahre in der DDR eintauchen. Mit „Poly-Play“ und dem „Bildschirmspiel 01“.

Halle (Saale)/MZ. - Im Rahmen der Sonderausstellung „Spiel mit! Hallesche Spiel-Stadt-Geschichten“ bietet das Stadtmuseum Halle einen besonderen „Service“ an: Unter dem Titel „Zocken wie in den 80ern – Digitale Spiele in der DDR“ werden monatlich die ausgestellten historischen Spielkonsolen hochgefahren und können von Besuchern gespielt werden.

An diesem Samstag, 22. März, ist das von 14 bis 17 Uhr zum ersten Mal möglich. Ausprobiert werden könne etwa die einzige in der DDR produzierte Spielekonsole „Bildschirmspiel 01“ mit Tennis, Fußball, Squash und Pelota. Nur 1.000 Stück davon wurden produziert. Auf immerhin die doppelte Stückzahl kam der Spielautomat Poly-Play. Er wurde in Jugendclubs und Gaststätten aufgestellt. Drei der inzwischen raren elektronischen DDR-Spielgeräte sind in der Ausstellung zu sehen. Es gelten die Eintrittspreise des Museums (5 Euro, ermäßigt 3 Euro). Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Weitere Termine zum Zocken im Stadtmuseum gibt es am 26. April, 24. Mai, 21. Juni und 19. Juli.