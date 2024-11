Halle (Saale)/MZ - Eine Geburtstagstorte wird es schon geben, wenn am Samstag, 30. November, die neue Ausstellung im Stadtmuseum eröffnet wird, sagt Jane Unger. Ansonsten will die Direktorin aber kein großes Bohei um den 70. Geburtstag des Stadtmuseums machen. So ist die neue Sonderausstellung „Spiel mit!“ quasi ein Geschenk des Museums an sich selbst und zugleich der Abschluss des kulturellen Themenjahres „Komm raus zum Spielen!“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.