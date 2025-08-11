Das neue Schuljahr wurde am Wochenende mit Einschulungen eingeläutet. Mit dabei war Jan Riedel erstmals in seiner Position als Bildungsminister. Wie es um die Unterrichtsversorgung steht.

Gibt es genug Lehrkräfte in Halle? So ist der Stand an den Schulen

Bildungsminister Jan Riedel (CDU) war bei der Einschulung in der Grundschule „Am Heiderand“ zu Besuch.

Halle (Saale)/MZ. - Für mehr als 2.000 Kinder stand am Samstag in Halle ein aufregender Tag an. Mit der Einschulung wurde der Übergang vom Kindergarten zur Schule feierlich zelebriert. Bei drei Grundschulen in Halle war der Bildungsminister Jan Riedel (CDU) zu Gast, der den Start ins neue Schuljahr erstmals nicht als Schulleiter miterlebt hat. Dafür konnte er Auskunft zur Unterrichtsversorgung in Halle geben.