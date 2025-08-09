In Sachsen-Anhalt beginnt am kommenden Montag die Schule. Für knapp 19.000 Jungen und Mädchen beginnt bereits an diesem Wochenende mit der Einschulungsfeier der Ernst des Lebens.

Magdeburg - Fast 19.000 Schülerinnen und Schüler feiern heute in Sachsen-Anhalt ihre Einschulung. Den ersten regulären Unterrichtstag haben die Erstklässler am Montag, wenn in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr beginnt. In diesem Schuljahr liegt die Zahl der Einschulung etwas niedriger als im vorangegangenen Schuljahr. Nach Angaben des Bildungsministeriums wurden im vergangenen Schuljahr rund 700 Schülerinnen und Schüler mehr eingeschult. Die Polizei hat für den Schulanfang erneut verstärkte Kontrollen angekündigt.