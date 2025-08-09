weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Landkreis Harz: Missglücktes Überholmanöver - Autofahrerin schwer verletzt

Landkreis Harz Missglücktes Überholmanöver - Autofahrerin schwer verletzt

Eine Landstraße in Sachsen-Anhalt: Ein Traktorfahrer ist dabei auf ein Feld einzubiegen, doch eine Autofahrerin möchte noch schnell überholen - mit schweren Folgen.

Von dpa 09.08.2025, 12:17
Rettungskräfte haben die 56-Jährige aus ihrem Wagen geborgen und in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Rettungskräfte haben die 56-Jährige aus ihrem Wagen geborgen und in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Quedlinburg - Eine Autofahrerin ist im Landkreis Harz von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie im Quedlinburger Ortsteil Quarmbeck einen vorausfahrenden Traktor überholen, als dieser nach links abbog. Die 56-Jährige war am Freitag beim Ausweichen in den Straßengraben geraten, wo sich ihr Wagen überschlug, hieß es weiter. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.