In einem Beutel am Tierheim Zeitz wurde er abgelegt. Gequält, schwer krank und allein. Dann fand Yoshua ein neues Zuhause bei einem Feuerwehrmann in Halle. Doch nun ist er tot. Wie endete sein letzter Weg?

Gequält und ausgesetzt bei Minusgraden: Yorkshire-Terrier Yoshua aus Zeitz ist tot

Halle (Saale)/Zeitz/MZ - Es ist eine Szene, die selbst erfahrene Tierschützer sprachlos zurückließ. In einer eisigen Winternacht in Zeitz, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, hing ein Beutel am Tor des Tierheims. Kein Zettel. Kein Hinweis. Kein Klingeln. Nur ein Beutel. Darin: ein Hund. Es ist eine herzzerreißende Geschichte ohne Happy End.