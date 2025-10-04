Im Gemeinderat hat Steffen Kunnig ein Resümee seiner sieben Jahre als Bürgermeister gezogen. Noch einmal kam er auf den Star Park II zu sprechen, zu dem er außerdem eine interessante Anregung machte.

Gemeinde Kabelsketal: Wie blickt ein Bürgermeister auf sieben Jahre Arbeit zurück?

Steffen Kunnig bei seiner Verabschiedung als Bürgermeister der Gemeinde Kabelsketal

Halle (Saale)/MZ - Dieser Tag am Ende seiner Amtszeit hatte es für den scheidenden Bürgermeister der Gemeinde Kabelsketal, Steffen Kunnig, nochmal in sich. Erst stand die feierliche Eröffnung der neuen Grundschule in Gröbers an, dann wurde das neue Feuerwehrauto an die Ortsfeuerwehr Großkugel übergeben. Schließlich tagte noch der Gemeinderat.