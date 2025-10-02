Die Feuerwehr Kabelsketal freut sich über ein neues Gefährt. Das Land förderte die Anschaffung, doch mehr als zwei Drittel der Kosten übernahm die Gemeinde.

Warum das neue Feuerwehrauto in Kabelsketal „Steffen“ heißt

Sichtlich erfreut: Der Namensgeber des neuen Gefährts sitzt auf dem Fahrersitz.

Kabelsketal/MZ. - Als das neue Feuerwehrauto der Kabelsketaler Feuerwehr vorgefahren wurde, kam das schon einem Großereignis gleich. Denn zahlreiche Kameraden und Kameradinnen standen für diese Übergabe bereit. Zu hören war das neue Gefährt bereits, bevor es um die Ecke bog.