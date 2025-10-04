Für die ausgeschriebene Stelle gab es drei Bewerbungen.

Allstedt will Chefposten für Bau- und Ordnungsamt jetzt neu besetzen

Allstedt/MZ. - Nach der überraschenden fristlosen Kündigung des Allstedter Bauamtsleiters im Juli soll die Stelle jetzt neu besetzt werden. Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung steht am Montag unter dem Stichwort Personalangelegenheiten die Entscheidung über die „Besetzung der Stelle Bauamts- und Ordnungsamtsleitung“ auf der Tagesordnung. Die Einheitsgemeinde Allstedt hatte die Stelle öffentlich ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist lief bis zum 31. August.