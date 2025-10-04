Arbeiten werden fortgesetzt Sanierung der Grundschule Schafstädt geht auf die Zielgerade
Finanzielle Zuwendung vom Land Sachsen-Anhalt ist da. Bildungsminister Jan Riedel (CDU) übergibt in der Grundschule Schafstädt den Fördermittelbescheid. Wie die Goethestadt Bad Lauchstädt das Geld einsetzen will.
Aktualisiert: 04.10.2025, 15:16
Schafstädt/MZ. - „Wir haben einen sehr freudigen Anlass“, sagte Schulleiterin Kerstin Apitzsch zur Begrüßung von Schülern und Gästen in der Aula der Grundschule Schafstädt, „wir bekommen heute viel Geld.“ Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) überbrachte einen Fördermittelbescheid. Darauf steht die Summe von fast 950.000 Euro.