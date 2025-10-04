Finanzielle Zuwendung vom Land Sachsen-Anhalt ist da. Bildungsminister Jan Riedel (CDU) übergibt in der Grundschule Schafstädt den Fördermittelbescheid. Wie die Goethestadt Bad Lauchstädt das Geld einsetzen will.

Sanierung der Grundschule Schafstädt geht auf die Zielgerade

Dieser Entwurf zeigt die Nordansicht der Schule. Links ist der geplante Aufzug zu sehen, der am Gebäude angebracht werden soll.

Schafstädt/MZ. - „Wir haben einen sehr freudigen Anlass“, sagte Schulleiterin Kerstin Apitzsch zur Begrüßung von Schülern und Gästen in der Aula der Grundschule Schafstädt, „wir bekommen heute viel Geld.“ Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) überbrachte einen Fördermittelbescheid. Darauf steht die Summe von fast 950.000 Euro.