Ein Winterbild des Quedlinburger Malers Wilhelm Steuerwaldt hat dank vieler Engagierter seinen Weg zurück in die Stadt gefunden. Wie es nun dauerhaft die städtischen Museen bereichern kann.

Oberbürgermeister Frank Ruch, Fördervereinsvorsitzende Sibylle Rathmann, Kunsthändler Julian Schmitz-Avila und Museumsleiterin Uta Siebrecht (v. l.) bei der Übergabe des Bildes.

Quedlinburg/MZ. - Übergeben worden ist es schon vor mehr als einem Jahr: das Gemälde „Seitenschiff einer gotischen Kathedrale mit Burgruine im Winter“ von Wilhelm Steuerwaldt. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) nahm es im Mai 2024 vom Förderverein Historische Sammlungen Quedlinburg entgegen. Jetzt folgte ein weiterer wichtiger Schritt.