In Kröllwitz hat am frühen Montagmorgen eine Laube gebrannt. Die Feuerwehr konnte nichts mehr retten.

Halle (Saale)/MZ - Lange war es ruhig in der Gartenanlage in der Äußeren Lettiner Straße in Halle. Nach einer ganzen Serie an Laubenbränden im Sommer hat der Brandstifter aus Halles Norden die Finger von den Gartenlauben in Kröllwitz gelassen. Doch nun kehrt die Angst bei den Laubenpiepern zurück.

Brand in Halle: Feuer zerstört Laube in der Äußeren Lettiner Straße

Die Löscharbeiten in der Äußeren Lettiner Straße. (Foto: Marvin Matzulla)

Am frühen Montagmorgen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Halle (Saale) gegen 8 Uhr wieder zu der altbekannten Adresse nach Kröllwitz ausrücken. Sie fanden eine brennende Laube in voller Ausdehnung vor. Zu retten war da für die Einsatzkräfte der Feuerwehr nichts mehr. Die Laube brannte vollständig nieder.

Von der Laube in Halle-Kröllwitz blieb nicht mehr viel übrig. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache und die Freiwilligen Feuerwehren Halle-Dölau und Halle-Lettin. Nach MZ-Informationen tappen die Ermittler mit Blick auf die Brandserie in Heide-Nord und Kröllwitz weiterhin im Dunkeln. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.