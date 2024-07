Kleingärtner in Kröllwitz leben in Angst. Innerhalb von wenigen Tagen sind sechs Gartenlauben abgebrannt. Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Wie die Gartenfreunde sich jetzt helfen wollen.

Kleingärtner in Halle leben in Angst

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich hatten Michael John und seine Frau sich sehr auf den Sommerurlaub gefreut. In ihrer gemütlichen Kleingartenparzelle in Kröllwitz verbringen sie bei gutem Wetter fast jedes Wochenende. Aber seit vergangener Woche ist es aus mit der Gemütlichkeit. „Ich mache mir große Sorgen, dass es auch uns treffen könnte“, sagt der 62-Jährige. Sechs Lauben sind in den vergangenen sechs Tagen abgebrannt. In der Nacht auf Freitag sogar gleich drei auf einmal. Niemand weiß, wie das passieren konnte. Im Kleingartenverein „Äußere Lettiner Straße“ geht mutmaßlich ein Feuerteufel um.