Feuerwehreinsatz in Halle Mit Video:Brandserie in Gartenanlage geht weiter - Drei Lauben in Halle-Kröllwitz abgebrannt

Schon wieder hat es in der Gartenanlage an der Äußeren-Lettiner-Straße in Halle gebrannt. Statt einer brannten gleich drei Lauben in der Gartenanlage. Eine vierte wurde ebenfalls beschädigt.