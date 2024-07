Seit Anfang Juli brennen in den Kleingartenvereinen in Halle-Kröllwitz regelmäßig Lauben. Elf Häuschen fielen dem Feuer bereits zum Opfer. Hartmut Berndt, Vorsitzender eines der betroffenen Vereine, patrouilliert nun nachts mit einem Nachtsichtgerät.

Brandserie in Halle-Kröllwitz: Lauben-Pächter auf der Jagd nach dem Feuerteufel

Hartmut Berndt, Vorsitzender des Kleingartenvereins Kröllwitz 3A in Halle, läuft auf der Jagd nach einem möglichen Brandstifter seit knapp drei Wochen beinahe jede Nacht mit einem Nachtsichtgerät in den Anlagen Streife.

Halle/MZ. - Der Mann, der nicht weiß, wen er jagt, steht im Dunkel der Äußeren Lettiner Straße am Rande von Kröllwitz. Es ist Sonntagnacht, kurz vor halb drei. Hartmut Berndt zieht ein letztes Mal an einer Zigarette, bevor er das Nachtsichtgerät einschaltet. Seit zwei Wochen gehört das kleine Gerät zur Standardausrüstung des Vorsitzenden des Kleingartenvereins Kröllwitz 3A, knapp 300 Euro hat der Rentner dafür in die Hand genommen.