Immer öfter muss Sachsen-Anhalts Polizei einschreiten, weil es Bombendrohungen gegen Schulen und Krankenhäuser gibt. Nun wird bekannt: Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen einen 17-Jährigen, der bundesweit für 80 Fälle verantwortlich sein soll.

Gegen Schulen und Kliniken: Jugendlicher soll für 80 Bombendrohungen verantwortlich sein

Nach einer Bombendrohung riegelten Polizisten am vergangenen Sonntag das Areal rund das Wernigeröder Rathaus ab.

Halle/MZ - Seit Jahren steigt die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Bombendrohungen und anderer angekündigter Straftaten in Sachsen-Anhalt: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Halle gegen einen 17-jährigen mutmaßlichen Serientäter. Der Jugendliche stehe unter Verdacht, in rund 80 Fällen „vornehmlich Schulen und Kliniken im gesamten Bundesgebiet“ bedroht zu haben, bestätigte Staatsanwalt Benedikt Bernzen der MZ. In allen Fällen habe der Verdächtige per E-Mail mit „Bombenexplosionen“ gedroht, sagte der Strafverfolger. „Der Vorwurf lautet daher Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.“