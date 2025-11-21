weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Fisch des Jahres 2026: Angler hat riesigen Wels aus der Kiesgrube Roßla gefischt

Fisch des Jahres 2026 Angler hat riesigen Wels aus der Kiesgrube Roßla gefischt

Der Europäische Wels wurde zum Fisch des Jahres 2026 gewählt. Die urtümlich aussehende Fischart kommt auch in der Helme und Kiesseen der Goldenen Aue vor.

Von Steffi Rohland 21.11.2025, 22:00
Raik Hutzler hat in der Kiesgrube Roßla einen riesigen Wels gefangen. Der Fisch des Jahres kommt auch in hiesigen Gewässern vor.
Raik Hutzler hat in der Kiesgrube Roßla einen riesigen Wels gefangen. Der Fisch des Jahres kommt auch in hiesigen Gewässern vor. Foto: Hutzler

Roßla - Er hat ein urtümliches Aussehen. Und da er sein Leben lang wächst, kann er sehr groß werden: der Europäische Wels (Silurus glanis). Der Deutsche Anglerfischerverband (DAFV), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Gesellschaft für Ichthyologie (GfI) haben den Europäischen Wels zum Fisch des Jahres 2026 gewählt. Er kommt auch in Gewässern des Landkreises Mansfeld-Südharz vor.