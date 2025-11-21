Fisch des Jahres 2026 Angler hat riesigen Wels aus der Kiesgrube Roßla gefischt
Der Europäische Wels wurde zum Fisch des Jahres 2026 gewählt. Die urtümlich aussehende Fischart kommt auch in der Helme und Kiesseen der Goldenen Aue vor.
21.11.2025, 22:00
Roßla - Er hat ein urtümliches Aussehen. Und da er sein Leben lang wächst, kann er sehr groß werden: der Europäische Wels (Silurus glanis). Der Deutsche Anglerfischerverband (DAFV), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Gesellschaft für Ichthyologie (GfI) haben den Europäischen Wels zum Fisch des Jahres 2026 gewählt. Er kommt auch in Gewässern des Landkreises Mansfeld-Südharz vor.