Auf vier Etagen entstehen in Halles Osten moderne Wohnungen, Gemeinschaftsräume und Zimmer für ältere und pflegebedürftige Menschen. Warum das Konzept so nachgefragt ist.

Wohnen in Halle

In der Verlängerten Freiimfelder Straße unweit des Hauptbahnhofs eröffnet die Gaudian Pflegegruppe Anfang April das Senioren-Service-Zentrum „Freiimfelde“ mit einzelnen Wohneinheiten, einer Tagespflege und Pflegewohngemeinschaften.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Laster fährt langsam durch die Verlängerte Freiimfelder Straße. Vor einem großen Gebäude mit Baugerüst hält der Fahrer an. Noch andere Baufahrzeuge haben dort geparkt, Arbeiter gehen über Holzbretter ins Haus. „Unser Zeitplan ist großzügig angelegt“, sagt Daniel Fohr, Bauleiter der Isihome-Unternehmensgruppe. Bis Anfang April soll auf dem Grundstück, wo einst Baracken standen, der moderne Neubau für Senioren mit Terrassen, Balkonen und Parkplätzen fertiggestellt sein. Die Gaudian Pflegegruppe will dann in dem Gebäude das Senioren-Service-Zentrum „Freiimfelde“ eröffnen. Erste Mietinteressenten hätten sich bereits gemeldet.