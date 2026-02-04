Lange Frostperioden treiben den Gasverbrauch und die Preise an den Börsen nach oben. In Halle dominiert die EVH den Energiemarkt. Der Geschäftsführer äußert sich zur aktuellen Situation in diesem strengen Winter.

Gasreserven schrumpfen - wie sicher ist die Wärmeversorgung in Halle?

Halle (Saale)/MZ. - Der Winter hat mit seinen frostigen Temperaturen Halle weiter im Griff - das zeigt sich auch beim Heizen. „Der Gas- und Fernwärmeverbrauch ist sichtbar gestiegen“, sagt Olaf Schneider, Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgers EVH. Die drei Kraftwerksblöcke in der Dieselstraße und in Trotha würden unter Volllast laufen. „Wir produzieren zwölf Prozent mehr Wärme, als es unser Plan vorsah.“ Aber wie sicher ist die Versorgung derzeit?