weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. 365 Tage, 365 Tiere: Gar nicht so gemein und ein echter „Mitbewohner“ in Halle

365 Tage, 365 Tiere Gar nicht so gemein und ein echter „Mitbewohner“ in Halle

Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 10. Januar, wo die Kälte Halle im Griff hat, sehen wir einen Mitbewohner im wahrsten Sinne des Wortes - und das im ganzen Winter.

Von Steffen Schellhorn 10.01.2026, 07:59
Wenn es kalt wird, geht dieser tierische Mitbewohner lieber ins Warme.
Wenn es kalt wird, geht dieser tierische Mitbewohner lieber ins Warme. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.